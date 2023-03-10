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Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс призналась, что удалила испортившие её лицо филлеры

1:02
Шоу-бизнес

Актриса Кортни Кокс, которая получила широкую известность после выхода на экраны сериала "Друзья", рассказала о своей зависимости от косметических операций.

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс призналась, что удалила испортившие её лицо филлеры

58-летняя актриса подчеркнула, что раньше постоянно корректировала лицо при помощи филлеров из-за страха казаться старше своих лет.

"Я тогда ещё была достаточно молода, но уже видела возрастные изменения. Филлеры запустили эффект домино. Ты постоянно думаешь, что выглядишь как-то не так, и продолжаешь делать филлеры", — отметила Кортни в подкасте Gloss Angeles.

Не так давно актриса приняла решение отказаться от данной косметической процедуры и удалить все филлеры.

"Оказалось, что это пустая трата времени. Тебе кажется, что ты выглядишь отлично. Но для постороннего человека всё иначе. Хорошо, что все эти наполнители удаляются", — подчеркнула Кокс.

Звезда "Друзей" убеждена, что из-за любви к филлерам она многое испортила в своём лице.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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