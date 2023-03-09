Молдавский блогер Некоглай пожаловался на избиение в российской тюрьме

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Высланный из России в Молдавию блогер Некоглай заявил, что в российской тюрьме его подвергли пыткам.

После скандального ролика блогера, на который обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, молодого человека задержали правоохранительные органы РФ.

Гражданин Молдавии блогер Некоглай в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном* рассказал, что в тюрьме его избивали, надев на него наручники, тушили об его кожу окурки и заставляли голым садиться на бутылку.

Видеоролик, за который блогера депортировали, пародировал раненого российского военнослужащего, ползущего в окопе и отбрасывающего от себя вражеские гранаты. Некоглай утверждал, что не хотел своим роликом никого оскорбить.

После высылки из РФ блогер стал собирать донаты в пользу ВСУ и приобретать на эти средства беспилотники для украинской армии.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

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