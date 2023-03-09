Григория Лепса прилюдно поцеловал в щёку Эмин Агаларов

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Григорий Лепс накануне попал в пикантную ситуацию во время общения с прессой.

Ранее состоялся большой концерт Григория Лепса в "Крокус Сити Холле". Несколько песен он исполнил в дуэте со Стасом Михайловым и Эмином. После завершения мероприятия артист общался с прессой, когда к нему подкрался Агаларов и неожиданно поцеловал в щёку. Об этом сообщает Telegram-канал BLITZ+.

Этот поступок смутил Лепса. По его выражению в этот момент можно догадаться, что артист не оценил хоть и дружелюбный, но в то же время странный поступок коллеги.

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