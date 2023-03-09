Sky News: Украина требует не награждать "Оскаром" фильм "Топ Ган: Мэверик" с "российским следом"

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фильм с Томом Крузом выдвинут на шесть номинаций, включая "Оскар" за лучшую картину. Однако появились предположения, что лента связана с российским олигархом.

Так называемый Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) призвал организаторов церемонии вручения премии "Оскар" отказаться от выдвижения картины "Топ Ган: Мэверик" из-за предполагаемых связей этого фильма с российским олигархом. Картина представляет собой возвращение Тома Круза к роли, которую он сыграл более 35 лет назад. Она претендует на премию "Оскар" в этом году за лучший фильм года, а также по пяти другим номинациям, как напоминает Sky News.

Всего за несколько дней до воскресной церемонии ВКУ опубликовал в сети открытое письмо, призывающее Американскую киноакадемию проявить бдительность в отношении "любых попыток повлиять на Голливуд и американское общество" со стороны российских олигархов. Это произошло после того, как газета Los Angeles Times вскрыла предполагаемые финансовые связи фильма с российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым.

По данным проукраинской группы, причастность Рыболовлева к фильму публично не разглашалась, но есть веские основания полагать, что его участие могло вызвать цензуру картины со стороны Кремля. Ведь в отличие от оригинального фильма "Лучший стрелок", вышедшего в 1986 году, его продолжение не содержит ни прямых, ни косвенных ссылок на Россию. ВКУ считает, что это вряд ли является совпадением.

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