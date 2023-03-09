Популярный российский ведущий и актёр Дмитрий Нагиев появился в эфире Первого канала после длительного перерыва.
Накануне на Первом канале было показано шоу "Две звезды. Отцы и дети", приуроченное к Международному женскому дню, в котором Дмитрий Нагиев вместе с Жанной Бадоевой стали ведущими.
На сцену шоу вышли российские знаменитости вместе со своими детьми. Среди них были Наташа Королева, Тарзан и их сын Архип, Александр и Никита Малинины, отец Юлии Началовой Виктор и его внучка Вера Алдонина, и др.
Стоит отметить, что ведущий, несмотря на перерыв в работе, не потерял сноровку. Нагиев, как всегда, много шутил и в честь 8 марта дарил цветы участницам.
Напомним, 8 марта также вышел на большие экраны фильм "Эскортницы" с участием Дмитрия Нагиева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В ходе воздушного боя уничтожены украинские лётчики, проходят их похороны в Киеве.