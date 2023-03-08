Илья Авербух подтвердил улучшение самочувствия Романа Костомарова: "Мы держим кулаки"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский фигурист и продюсер Илья Авербух рассказал о самочувствии своего друга и коллеги Романа Костомарова.

По словам Авербуха, в настоящий момент самочувствие Романа Костомарова несколько улучшилось. Однако лечение спортсмена всё еще продолжается, поэтому продюсер не перестаёт "держать кулаки, молиться и верить", что Роман выкарабкается.

"На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова. Мы держим кулаки, молимся и верим, что Рома поправится", — рассказал Матч ТВ Авербух.

Также Авербух поздравил с Международным женским днём Оксану Домнину, жену Костомарову, и маму фигуриста, поблагодарив их за выдержку.

Напомним, Роман Костомаров с 10 января находится в больнице Коммунарки, где борется с последствиями тяжёлой пневмонии.

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