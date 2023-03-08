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Дочь Ивана Охлобыстина пожаловалась на угрозы: "Желаю сдохнуть, как собака в канаве"

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Шоу-бизнес

Дочери Ивана Охлобыстина Евдокии, которая недавно стало мамой, поступают угрозы. Вероятно, проклятиями её осыпают из-за активной поддержки отца СВО.

Дочь Ивана Охлобыстина пожаловалась на угрозы: "Желаю сдохнуть, как собака в канаве"

Молодая женщина, которая родила дочку по имени Ева, разместила в свой микроблоге текст грозного послания, которое она получила в социальных сетях.

"Желаю сдохнуть, как собака в канаве, тебе, твоему ребенку и отцу", — гласит зловещее письмо, автором которого является молодая женщина.

Евдокия с юмором отнеслась к злому посланию.

"Доброе утро от "здоровых людей", — прокомментировала она пугающее письмо.

Ранее Иван Охлобыстин призвал произвести Владимира Путина в императоры.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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