Дочь Ивана Охлобыстина пожаловалась на угрозы: "Желаю сдохнуть, как собака в канаве"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочери Ивана Охлобыстина Евдокии, которая недавно стало мамой, поступают угрозы. Вероятно, проклятиями её осыпают из-за активной поддержки отца СВО.

Молодая женщина, которая родила дочку по имени Ева, разместила в свой микроблоге текст грозного послания, которое она получила в социальных сетях.

"Желаю сдохнуть, как собака в канаве, тебе, твоему ребенку и отцу", — гласит зловещее письмо, автором которого является молодая женщина.

Евдокия с юмором отнеслась к злому посланию.

"Доброе утро от "здоровых людей", — прокомментировала она пугающее письмо.

Ранее Иван Охлобыстин призвал произвести Владимира Путина в императоры.

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