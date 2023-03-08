Дочери Ивана Охлобыстина Евдокии, которая недавно стало мамой, поступают угрозы. Вероятно, проклятиями её осыпают из-за активной поддержки отца СВО.
Молодая женщина, которая родила дочку по имени Ева, разместила в свой микроблоге текст грозного послания, которое она получила в социальных сетях.
"Желаю сдохнуть, как собака в канаве, тебе, твоему ребенку и отцу", — гласит зловещее письмо, автором которого является молодая женщина.
Евдокия с юмором отнеслась к злому посланию.
"Доброе утро от "здоровых людей", — прокомментировала она пугающее письмо.
Ранее Иван Охлобыстин призвал произвести Владимира Путина в императоры.
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