Юморист Тимур Батрутдинов стал новым ведущим КВН вместо Александра Маслякова

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Тимур Батрутдинов станет новым ведущим КВН на Первом канале. Несменный Александр Масляков после перенесенной коронавирусной инфекции оставил работу на телевидении.

Новый сезон игр КВН открывал Валдис Пельш, а вторую игру команд — Александр Олешко. Третью игру и финал проведёт резидент шоу Comedy Club. Батрутдинов в беседе "КП" заявил, что новая должность стала для него полной неожиданностью.

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