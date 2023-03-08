Юморист Тимур Батрутдинов станет новым ведущим КВН на Первом канале. Несменный Александр Масляков после перенесенной коронавирусной инфекции оставил работу на телевидении.
Новый сезон игр КВН открывал Валдис Пельш, а вторую игру команд — Александр Олешко. Третью игру и финал проведёт резидент шоу Comedy Club. Батрутдинов в беседе "КП" заявил, что новая должность стала для него полной неожиданностью.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.