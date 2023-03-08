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Юморист Тимур Батрутдинов стал новым ведущим КВН вместо Александра Маслякова

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Шоу-бизнес

Юморист Тимур Батрутдинов станет новым ведущим КВН на Первом канале. Несменный Александр Масляков после перенесенной коронавирусной инфекции оставил работу на телевидении.

Юморист Тимур Батрутдинов стал новым ведущим КВН вместо Александра Маслякова

Новый сезон игр КВН открывал Валдис Пельш, а вторую игру команд — Александр Олешко. Третью игру и финал проведёт резидент шоу Comedy Club. Батрутдинов в беседе "КП" заявил, что новая должность стала для него полной неожиданностью.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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