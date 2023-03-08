Певица Слава отправилась на отдых в Дубай с концертным директором Николаем

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава после заявления о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким отправилась на отдых в Дубай. Компанию исполнительницы составил её концертный директор Николай.

Не так давно артистка шокировала поклонников новостью об окончании отношений с предпринимателем, с которым они жили в гражданском браке 20 лет. Слава опубликовала несколько видео в Сети, где попыталась объяснить причину разлада.

Внимательные фанаты певицы заметили её на одном из пляжей с молодым незнакомцем. Однако артистка не стала скрывать имя мужчины, который сопроводил ей в путешествии.

"Ещё раз для всех: Коля — мой близкий друг, родной человек и концертный директор! Завидный жених, между прочим", — заявила певица.

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