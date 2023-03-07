Алла Пугачёва рассказала о болезни, с которой столкнулась в Израиле: "До сих пор покашливаю"

Алла Пугачёва рассказала, с какой болезнью ей пришлось столкнуться в Израиле.

Последнее время в СМИ ходили слухи о том, что Алла Пугачёва уехала в Израиль, чтобы лечиться. Некоторые разглядели на руке певицы опухоль. На самом же деле Примадонна столкнулась совсем с другим недугом. Об этом сообщает "МК".

По словам знаменитости, в Израиле у неё начался сильный бронхит, с последствиями которого она борется до сих пор. Несмотря на это, Алла Пугачёва старается вести светскую жизнь и не пропускает значимые мероприятия своих друзей. Однако один раз ей пришлось пропустить концерт Лаймы Вайкуле как раз из-за плохого самочувствия.

"Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава Богу!" — поделилась артистка.

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