Апрельский концерт Киркорова в Новосибирске состоится, несмотря на протесты православных активистов

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несмотря на требования православных активистов в Новосибирске, запланированный здесь концерт звезды российской эстрады Филиппа Киркорова всё-таки состоится.

Как пишет atas.info, православные общественники не могут забыть выступление певца весной 2022 года, одну из песен на котором артист сопроводил танцами на кресте.

Несмотря на разгоревшийся тогда скандал, власти Новосибирска не считают, что концерт Киркорова в этом году нужно отменять. Тем более что после того случая артист принёс всем публичные извинения, а скандального номера в программе концерта больше нет.

"В связи с надлежащим исполнением договора со стороны организатора мероприятия отсутствуют основания для расторжения договора оказания услуг и полномочия по отмене концерта", — сказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

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