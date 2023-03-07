Певица Лариса Долина и актёр Максим Аверин спровоцировали слухи о романе

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники Ларисы Долиной заподозрили появление в её жизни нового возлюбленного. На эту роль претендует актёр Максим Аверин.

Знаменитая певица Лариса Долина разместила в своём Telegram-канале видео, где она нежно обнимается с артистом Максимом Авериным. Позднее стало известно, что оно было снято в Кирове, где сама Долина давала сольный концерт, а Аверин также выступал перед зрителями, но в другом зале. Поклонники обоих знаменитостей сразу заподозрили, что между ними имеются романтические отношения.

"Макс, ты невероятный! — написала певица в своём канале. — Обожаю совершенно и каждая встреча с тобой — фейерверк эмоций! Тем для общения хватило бы на трое суток, как минимум, но мы оба ценим время друг друга, учитывая наши чудовищные графики".

Лариса Долина сейчас свободна, а Максим Аверин уже много лет входит в разряд завидных женихов. Впрочем, чуть позже сама Долина заявила, что дружит с Максимом Авериным уже 10 лет, они даже снимались вместе в картине Аллы Суриковой "Любовь и секс".

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