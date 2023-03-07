Анна Семенович хочет родить ребёнка от нового возлюбленного: "На всякий случай заморозила яйцеклетку"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица, экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович рассказала о своих планах завести детей.

В настоящее время артистка состоит в отношениях. По словам Семенович, в этот раз всё серьёзно и пара уже пробует завести детей. Знаменитость отметила, что хотела бы одного ребёнка, и чтобы это была девочка.

Стоит отметить, что 43-летняя Анна Семенович всегда пользовалась популярностью у мужчин и редко была одинока. Все её поклонники были в основном обеспеченные мужчины. Однако певица не любит распространяться о своей личной жизни. Тем не менее завесу тайны она всё же приоткрыла.

"Не скажу, кто он. Про личную жизнь у меня табу. Но моё сердечко занято. И он не артист", — поделилась в Rutube-шоу "Злые языки" Семенович.

Также артистка заявила, что на всякий случай заморозила яйцеклетки.

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