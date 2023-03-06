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Ксения Собчак дала оценку новому сериалу "Король и Шут": "Довольно смелый ход"

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Шоу-бизнес

Ведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась впечатлениями от нового сериала "Король и Шут.

Ксения Собчак дала оценку новому сериалу "Король и Шут": "Довольно смелый ход"

По словам Ксении Собчак, российский сериал по мотивам жизни участников группы "Король и Шут" является жёстко спродюссированным, в отличие от других подобных картин. Журналистка привела в пример фильм "Богемская рапсодия", в котором актёра на роль Фредди Меркьюри утверждали лично участники британской группы Queen.

По мнению Собчак, сериал выглядит, как фанатская атрибутика, однако сюжетная линия ей понравилась.

"Фэнтезийный сюжет про мир песен "КиШа” смотрится неплохо. Довольно смелый ход для наших сериальных палестин", — прокомментировала в своём Telegram-канале Собчак.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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