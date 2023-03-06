Ксения Собчак дала оценку новому сериалу "Король и Шут": "Довольно смелый ход"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась впечатлениями от нового сериала "Король и Шут.

По словам Ксении Собчак, российский сериал по мотивам жизни участников группы "Король и Шут" является жёстко спродюссированным, в отличие от других подобных картин. Журналистка привела в пример фильм "Богемская рапсодия", в котором актёра на роль Фредди Меркьюри утверждали лично участники британской группы Queen.

По мнению Собчак, сериал выглядит, как фанатская атрибутика, однако сюжетная линия ей понравилась.

"Фэнтезийный сюжет про мир песен "КиШа” смотрится неплохо. Довольно смелый ход для наших сериальных палестин", — прокомментировала в своём Telegram-канале Собчак.

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