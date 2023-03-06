Уехавший из России комик Александр Незлобин восхитился смелостью Максима Галкина*

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный в России комик Александр Незлобин прокомментировал поступок и характер Максима Галкина*, который уехал в Израиль в знак протеста проведения СВО.

По словам Незлобина, который в настоящее время проживает в США вместе с семьёй, многие недооценивали Максима Галкина*, в частности, силу его характера. Об этом юморист заявил со сцены одного из своих выступлений в Европе, сообщает StarHit.

"Кто бы мог подумать, что из всех русских юмористов самые большие яйца окажутся у Максима Галкина*? До этого их только одна женщина видела. Сейчас все посмотрели", — пошутил Незлобин.

Напомним, ранее Максим Галкин* анонсировал гастроли по США и Канаде.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.