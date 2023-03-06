Известный в России комик Александр Незлобин прокомментировал поступок и характер Максима Галкина*, который уехал в Израиль в знак протеста проведения СВО.
По словам Незлобина, который в настоящее время проживает в США вместе с семьёй, многие недооценивали Максима Галкина*, в частности, силу его характера. Об этом юморист заявил со сцены одного из своих выступлений в Европе, сообщает StarHit.
"Кто бы мог подумать, что из всех русских юмористов самые большие яйца окажутся у Максима Галкина*? До этого их только одна женщина видела. Сейчас все посмотрели", — пошутил Незлобин.
Напомним, ранее Максим Галкин* анонсировал гастроли по США и Канаде.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.