Иосиф Пригожин: Лайма Вайкуле никогда не отказывалась выступать на правительственных концертах

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Лайма Вайкуле ранее всегда была аполитичной и стремилась поближе к власти. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин.

Лайма Вайкуле выступила с резкими заявлениями по поводу политической ситуации в Европе и СВО, а также отношении россиян к уехавшим за рубеж звёздам. Однако продюсер Иосиф Пригожин назвал её позицию лицемерной. Он полагает, что такими заявлениями она лишь усугубляет политический конфликт, который и без того является достаточно острым.

"Та же Лайма Вайкуле была всегда аполитична, — заявил Пригожин в беседе с NEWS.ru. — По крайней мере, никаких громких политических заявлений от неё не звучало никогда. При этом она и остальные — почти все уехавшие артисты, чьи имена на слуху — стремились быть поближе к власти, не отказывались выступать на правительственных концертах и так далее".

Пригожин отметил, что Лайма Вайкуле сейчас действует иначе и тем самым усиливает раздражение в обществе, а также девальвирует свой собственный статус и всю индустрию.

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