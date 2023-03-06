35-летний певец Алексей Воробьёв: у меня нет ни жены, ни детей — не вижу смысла это скрывать

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Популярный российский певец и актёр Алексей Воробьёв в свои 35 лет до сих пор не создал семьи. Он рассказал, что сам не гордится этим.

В эфире программы "Однажды…" на НТВ певец Алексей Воробьёв признался, что в свои 35 всё ещё не испытал семейного и отцовского счастья. И это несмотря на тот факт, что у Воробьёва с его яркий внешностью и талантом большое количество поклонниц в разных странах мира. Возможно, причиной одиночества является давняя, еще юношеская влюблённость, которую он пережил в своё время очень тяжело для психики.

"Больше никто не смог подобраться ко мне так близко, чтобы заставить меня плакать, — признался певец. — Огорчиться? Да. Переживать? Да. Но разбить мне сердце — нет. Я этим не горжусь. Это просто то, какой я. У меня нет ни жены, ни детей. Не вижу смысла это скрывать. Если это случится, я сам раструблю всем".

Отметим, что в списке девушек, с которыми в разное время встречался Алексей Воробьёв, есть и многие звёзды. Среди них Оксана Акиньшина, Виктория Дайнеко и Анна Чиповская. Однако сам певец убеждён, что рано или поздно всё-таки встретит подругу, с которой он захочет создать настоящую семью.

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