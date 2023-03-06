Певец Шура в эфире YouTube-шоу журналистки Алёны Жигаловой прокомментировал отъезд солиста группы Little Big Ильи Прусикина* и актёра Артура Смольянинова**.
Исполнитель высказался об антироссийском поведении знаменитостей и заявил, что сбежавшие из страны артисты никому не нужны.
"Я не знаю, что в голове происходит. Вы то куда поперлись? Кому они там *******?", — сказал Шура.
Также певец отметил, что не собирается уезжать из России и полностью поддерживает власти страны.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиций РФ от 27.01.23.
**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.
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