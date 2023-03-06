Певец Шура высказался об отъезде за границу Ильи Прусикина* и Артура Смольянинова**

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Шура в эфире YouTube-шоу журналистки Алёны Жигаловой прокомментировал отъезд солиста группы Little Big Ильи Прусикина* и актёра Артура Смольянинова**.

Исполнитель высказался об антироссийском поведении знаменитостей и заявил, что сбежавшие из страны артисты никому не нужны.

"Я не знаю, что в голове происходит. Вы то куда поперлись? Кому они там *******?", — сказал Шура.

Также певец отметил, что не собирается уезжать из России и полностью поддерживает власти страны.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиций РФ от 27.01.23.

**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

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