Комик Андрей Щегель покинул Украину после получения повестки в ВСУ

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинский стендап-комик Андрей Щегель покинул страну после того, как получил повестку в армию. В интервью журналисту Роману Скрипину на его Youtube-канале он рассказал, каким образом реализовал своё право на жизнь.

Он признался, что сбежал из страны "как крыса". Щегель определил себя как свободного человека.

"Понял, что мне некомфортно, и что я больше не могу", — сказал комик.

Как артист он получил разрешение на выезд. Оформление данного документа заняло два месяца. Он был выдан на шесть человек, но выехало только пять, так как фамилию одного гражданина написали неправильно.

"Так что это всё делается и очень легко", — прокомментировал он.

Согласно разрешению, Щегель должен был вернуться на Украину, но остался в Турции. Пробыв там 90 дней, он планирует отправиться в Албанию, в тур по Европе, на Бали или ещё куда-то, где можно находиться без документов. Комик признался, что его не мучают угрызения совести.

"Я исхожу из того, что это выбор ребят — гибнуть", — сказал он.

Комика раскритиковали пользователи Сети. Министерство культуры и информационной политики Украины разместило на своём сайте заявление, назвав действия Щегеля недопустимыми.

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