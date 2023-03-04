Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шурыгин: ВСУ будут готовы перейти в наступление уже к середине апреля
Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку
Лукашенко: конфликт на Украине завершится только миром
Украинский аналитик Черник допустил скорый вывод войск ВСУ из Артёмовска
РВ: русские воины в зоне СВО спасли кота, провалившегося в яму
Ветеран ВС США Дрейвен жёстко осудил видео НАТО с критикой в адрес Путина
Командир ВСУ Назаренко описал обстановку в Бахмуте: "Каждый час — как ад"
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что не собирается уезжать из России
В Германию прибыли 90 американских БТР Stryker для Украины

Комик Андрей Щегель покинул Украину после получения повестки в ВСУ

1:22
Шоу-бизнес

Украинский стендап-комик Андрей Щегель покинул страну после того, как получил повестку в армию. В интервью журналисту Роману Скрипину на его Youtube-канале он рассказал, каким образом реализовал своё право на жизнь.

Комик Андрей Щегель покинул Украину после получения повестки в ВСУ

Он признался, что сбежал из страны "как крыса". Щегель определил себя как свободного человека.

"Понял, что мне некомфортно, и что я больше не могу", — сказал комик.

Как артист он получил разрешение на выезд. Оформление данного документа заняло два месяца. Он был выдан на шесть человек, но выехало только пять, так как фамилию одного гражданина написали неправильно.

"Так что это всё делается и очень легко", — прокомментировал он.

Согласно разрешению, Щегель должен был вернуться на Украину, но остался в Турции. Пробыв там 90 дней, он планирует отправиться в Албанию, в тур по Европе, на Бали или ещё куда-то, где можно находиться без документов. Комик признался, что его не мучают угрызения совести.

"Я исхожу из того, что это выбор ребят — гибнуть", — сказал он.

Комика раскритиковали пользователи Сети. Министерство культуры и информационной политики Украины разместило на своём сайте заявление, назвав действия Щегеля недопустимыми.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Ракета "Изделие 305" откроет новые возможности для ВКС РФ в ходе СВО на Украине

Ситуация в воздушном пространстве проведения спецоперации может измениться благодаря новейшей разработке ВПК РФ.

Российская ракета "Изделие 305" открывает новые возможности ВКС РФ в ходе СВО на Украине
Шурыгин заявил о численности подразделений ВСУ для весеннего контрнаступления
Известна численность армии Украины, которую планируют задействовать в весеннем наступлении — Шурыгин
В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно
Шурыгин назвал сильные стороны ВСУ, которые они задействуют в весеннем наступлении
Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад
Что будет после взятия Бахмута? Уже можно прогнозировать
В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского
Бывший генпрокурор Украины заявил о приказе оставить Бахмут
Бывший генпрокурор Украины заявил о приказе оставить Бахмут
Последние материалы
Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку
Комик Андрей Щегель покинул Украину после получения повестки в ВСУ
Лукашенко: конфликт на Украине завершится только миром
Украинский аналитик Черник допустил скорый вывод войск ВСУ из Артёмовска
РВ: русские воины в зоне СВО спасли кота, провалившегося в яму
Baijiahao: Россия сделала весьма тонкий ход, не включив Китай в список союзников
Ветеран ВС США Дрейвен жёстко осудил видео НАТО с критикой в адрес Путина
Командир ВСУ Назаренко описал обстановку в Бахмуте: "Каждый час — как ад"
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что не собирается уезжать из России
В Германию прибыли 90 американских БТР Stryker для Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников