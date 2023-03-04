Садальский сфотографировал себя с врачами и похвалил работу скорой помощи

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский опубликовал кадры в окружении медиков скорой помощи.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" на своём опыте убедился, что в Москве скорая помощь работает хорошо. 71-летний актёр поблагодарил за это Сергея Собянина, отметив, что в других городах России в работе скорой помощи наблюдаются проблемы.

Садальский дал советы тем, кто пытается вызвать Скорую помощь на дом. Для этого, по словам актёра, необходимо убедить диспетчера в том, что жизнь и здоровье пациента находится в опасности.

"Сообщите, что в такой ситуации отказ приезда Скорой подпадает под уголовные статьи "Неоказание помощи больному" и "Оставление в опасности". И что вы готовы сообщить об этом в полицию", — поделился информацией заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

На фото актёр запечатлён в лифте в окружении медиков.

Ранее Садальский рассказал, по чьей вине оказался в реанимации.

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