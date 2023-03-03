Ирина Муравьёва не смогла с первого раза поступить в театральный ВУЗ из-за стеснительности

Советская и российская актриса Ирина Муравьёва рассказала, что на первых порах её не брали ни в один театральный ВУЗ из-за стеснительности.

По словам артистки, поступить в театральный ВУЗ она смогла не с первого раза. Виной всему стала её застенчивость. Однако Ирина Муравьёва не сдалась и продолжила идти навстречу своей мечте. Об этом сообщает ЦСН.

После первой неудачной попытки поступить в ВУЗ, актриса целый год проработала в библиотеке. Это время она также использовала для того, чтобы подготовиться к поступлению. Во второй раз ей всё же удалось. Ирина Муравьёва поступила в театральную студию при Центральном детском театре.

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