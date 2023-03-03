Алёна Хмельницкая поделилась грустными мыслями в годовщину СВО: "Сколько много горя!"

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Известная российская актриса Алёна Хмельницкая поделилась мыслями в годовщину начала СВО в своей соцсети.

В годовщину начала проведения СВО Алёна Хмельницкая опубликовала пост, в котором поделилась с подписчиками грустными мыслями. Она выразила слова поддержки, а также посочувствовала всем, кто потерял за это время своих близких.

"Сколько много горя! Жить невозможно. Целый год прошёл. Я глубоко сочувствую людям, которые потеряли родных и близких, свои дома. И тем, кто потерял свою истинную сущность, совесть и сострадание", — написала актриса.

Также артистка заявила, что она — "человек, который умеет сопереживать", и это её не первое подобное высказывание.

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