Поклонники Аллы Пугачёвой рассмотрели опухоль на правом запястье певицы

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники рассмотрели опухоль на руке 73-летней Аллы Пугачёвой.

Накануне Алла Борисовна вместе с мужем посетила концерт своей давней подруги Лаймы Вайкуле. Поклонники артистки в очередной раз оценили её моложавый вид, а хейтеры принялись обсуждать туфли Аллы Борисовны стоимостью в 120 тысяч рублей.

Однако и тех, и других насторожили руки Пугачёвой. На её правом запястье, помимо массивных украшений, виднеется опухоль.

"Посмотрите на эту опухоль на руке Аллы Борисовны…Страшно", — прокомментировал сделанное фанатами фото автор Telegram-канала "НеМалахов".

Публично певица никогда не говорила о проблемах со здоровьем. Однако до официального оглашения своей позиции по СВО на Украине Пугачёва заверяла фанатов, что не планирует переезжать в Израиль. Алла Борисовна отмечала, что прибыла в страну, чтобы пройти медобследование и отдохнуть.

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