Дмитрий Губерниев ответил на критику Леонида Слуцкого в свой адрес: "Слабак!"

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Телекомментатор и ведущий Дмитрий Губерниев ответил на критику футбольного тренера Леонида Слуцкого в свой адрес.

Напомним, ранее тренер по футболу Леонид Слуцкий резко высказался в адрес Дмитрия Губерниева. В интервью Дмитрию Шнякину он заявил, что комментатор всего лишь работает голосом и ничего не понимает в спорте.

Ведущий не оставил эти высказывания незамеченными. В своём Telegram-канале Губерниев ответил на критику Слуцкого.

"Блин, я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий — слабак! Но я никогда не думал, что тренер Слуцкий — глупый слабак. Разочарование", — написал комментатор.

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