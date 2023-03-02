Алла Пугачёва опровергла все слухи о том, что у неё якобы плохи дела со здоровьем и её обокрали в Израиле.
В интервью "МК" примадонна заявила, что даже не помнит, кто такой стилист Ровалс, который часто комментирует её душевное состояние и физическую форму. По словам певицы, никакой связи с этим человеком у неё нет.
Также Пугачёва добавила, что задумывается, всё ли в порядке с головой у тех, кто сочиняет истории про её шикарный дворец в Кесарии.
"Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил. В третьих, никто нас никакого гражданства не лишает. <…> Ну, если кому-то в радость — думать, что мне плохо, пусть порадуются", — заключила артистка.
Ранее в Сеть попало видео с концерта Лаймы Вайкуле в Израиле, на котором присутствовала и Пугачёва с мужем.
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