Лоза заявил, что после крушения США всем станет ясно, что Земля плоская: "Река не может течь по шару"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза убеждён, что Америку ждёт скорое обрушение. После этого теория плоской Земли, по его мнению, станет очевидной для всех.

Автор и исполнитель хита "Плот" дал интервью телеведущему Борису Корчевникову. Он привёл аргументы в пользу своего убеждения о том, что Земля не является по форме шаром.

Он отметил, что мы наблюдаем явления, которые невозможны на шарообразной Земле

"Река не может течь по шару", — объяснил музыкант, убеждённый в том, что наша планета плоская.

Корчевников вспомнил свидетельства Юрия Гагарина о форме Земли.

Лоза возразил, отметив, что Солнце — это просто "фонарь направленного действия".

Ранее Юрий Лоза высмеял заявление о "патриотическом изнасиловании" памяти Виктора Цоя.

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