Певец Юрий Лоза убеждён, что Америку ждёт скорое обрушение. После этого теория плоской Земли, по его мнению, станет очевидной для всех.
Автор и исполнитель хита "Плот" дал интервью телеведущему Борису Корчевникову. Он привёл аргументы в пользу своего убеждения о том, что Земля не является по форме шаром.
Он отметил, что мы наблюдаем явления, которые невозможны на шарообразной Земле
"Река не может течь по шару", — объяснил музыкант, убеждённый в том, что наша планета плоская.
Корчевников вспомнил свидетельства Юрия Гагарина о форме Земли.
Лоза возразил, отметив, что Солнце — это просто "фонарь направленного действия".
Ранее Юрий Лоза высмеял заявление о "патриотическом изнасиловании" памяти Виктора Цоя.
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