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Блогера Рустама Солнцева испугал измождённый вид фигуриста Петра Чернышёва

1:00
Шоу-бизнес

Блогер Рустам Солнцев обратил внимание на измождённый вид фигуриста Петра Чернышёва.

Блогера Рустама Солнцева испугал измождённый вид фигуриста Петра Чернышёва

Солнцев отметил, что Чернышёв тратит много сил и денег на лечение своей онкобольной супруги Анастасии Заворотнюк. Блогер уверен, что спортсмен работает до изнеможения, чтобы актриса могла проходить лечение в дорогих клиниках.

"Пётр выглядит так, что краше в гроб кладут. Он сам уже похож на смерть. Тащит и тащит всё сам. Зачем лезть из кожи вон? Почему не обратиться к людям? Не попросить денег? Стесняться не надо", — цитирует Солнцева издание "7 Дней".

Блогер подчеркнул, что Пётр ещё не старый человек и большой профессионал своего дела. Солнцев уверен, что его может ждать лучшее будущее, если поклонники актрисы и неравнодушные люди помогут фигуристу оплатить лечение Заворотнюк.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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