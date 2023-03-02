Певец Григорий Лепс прокомментировал отказ Дмитрия Нагиева от участия в премии "Муз-ТВ"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс прокомментировал нежелание телеведущего Дмитрия Нагиева вести музыкальную премию телеканала "Муз-ТВ".

Накануне стало известно, что Нагиев отказался вести премию "Муз-ТВ". Об этом актёр написал в своих социальных сетях. Он поблагодарил организаторов за доверие и подчеркнул, что не исключает сотрудничества с концерном "Муз-ТВ" в будущем.

Поведение Нагиева прокомментировал певец Григорий Лепс. В беседе с журналистами артист подчеркнул, что не обладает экстрасенсорными способностями, которые помогли бы ему забраться в голову Дмитрия и выяснить, в чём заключается причина его отказа, пишет издание "Телепрограмма".

Ранее Нагиев отказался вести шоу "Голос" на Первом канале. В новом сезоне его место заняли Яна Чурикова и Лариса Гузеева.

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