Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева показала лицо без макияжа в бассейне

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала фото в Сети без макияжа и удивила подписчиков своим внешним видом. На данный момент ведущая новостей Первого канала отдыхает в Кении и делиться с поклонниками моментами путешествия.

Андреева ведёт активный образ жизни, правильно питается и занимается спортом. Моложавая внешность телеведущей не оставляет равнодушной поклонников знаменитости.

Ведущая поделилась отрывком, как занимается в бассейне, а её фанаты не упустили шанса восхитится её прекрасным внешним видом.

"Без макияжа — и такая красивая", "Сколько этой девушке лет на самом деле?", "Да нет, Екатерина меняется! И меняется в лучшую сторону", — высказывались подписчики.

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