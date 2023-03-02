Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала фото в Сети без макияжа и удивила подписчиков своим внешним видом. На данный момент ведущая новостей Первого канала отдыхает в Кении и делиться с поклонниками моментами путешествия.
Андреева ведёт активный образ жизни, правильно питается и занимается спортом. Моложавая внешность телеведущей не оставляет равнодушной поклонников знаменитости.
Ведущая поделилась отрывком, как занимается в бассейне, а её фанаты не упустили шанса восхитится её прекрасным внешним видом.
"Без макияжа — и такая красивая",
"Сколько этой девушке лет на самом деле?",
"Да нет, Екатерина меняется! И меняется в лучшую сторону", — высказывались подписчики.
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