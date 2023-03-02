Актёр Георгий Мартиросян опроверг слухи о своей госпитализации

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации.

Накануне появилась информация, что актёр был экстренно госпитализирован в урологическое отделение одной из московских клиник. Причиной тому якобы стал воспалительный процесс.

Мартиросян в личном разговоре с журналистами издания NEWS.ru опроверг данную информацию, подчеркнув, что действительно посещал клинику, но исключительно для проверки здоровья.

"Всё нормально. Я дома. Не переживайте", — заявил актёр.

О том, что артист проходит лишь плановое обследование, сообщила журналистам и супруга Георгия Хачатуровича Наталья Мамонова.

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