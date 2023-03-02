Телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал видео в Сети в цветах украинского флага

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Нагиев после начала СВО на Украине ушёл в тень и перестал появляться на публике. Он также отказался от работы на российском ТВ, где участвовал каждый год.

Нагиев опубликовал новый ролик в Сети, где обратился к поклонникам с поздравлением с первым днём весны. На ведущем была ярко жёлтая куртка, а видео было записано на фоне синего неба.

"Весна. И надежда зажглась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь не только при проверке на инсульт. Странное время, странная весна", — подписал ролик Нагиев.

Пользователи Сети отметили, что актёр не случайно выбрал такое сочетание цветов и заподозрили его в поддержке Украины.

"Больше нечего скрывать", "Красивое сочетание цветов: голубое небо и желтая куртка", "Совпадение? Не думаю", — активно обсуждают пост актёра комментаторы.

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