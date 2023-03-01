Жизель Бюндхен призналась, что йога помогает ей добиться большего

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Жизель Бюндхен в отличной форме, у неё спортивная фигура, при этом супермодель призналась недавно, что занимается йогой. 42-летняя знаменитость опубликовала в соцсетях фотографию себя в сером тренировочном костюме во время занятий йогой на пляже. В подписи к фото девушка объяснила, как йога помогает ей оставаться на земле.

Жизель опубликовала фотографию, где она лежит на коврике для йоги на пляже, растянувшись в глубоком выпаде с поднятой рукой. Она отказалась от макияжа, а волосы заплела в косу. Жизель подписала фотографию: "Быть здоровым — это больше, чем диета и физические упражнения".

"Речь идёт о наших отношениях, эмоциях, убеждениях, мыслях и действиях. Когда жизнь становится сложной, всегда помните, что солнце встаёт каждый день, давая нам новую возможность попробовать ещё раз и добиться большего. Мы можем легко отвлечься на шум. Осведомлённость является ключевым фактором. Какую энергию вы питаете? Помните, мы являемся сотворцами нашей собственной реальности, которую мы создаем!" — развила мысль модель.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.