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Жизель Бюндхен призналась, что йога помогает ей добиться большего

1:17
Шоу-бизнес » Зарубежный

Жизель Бюндхен в отличной форме, у неё спортивная фигура, при этом супермодель призналась недавно, что занимается йогой. 42-летняя знаменитость опубликовала в соцсетях фотографию себя в сером тренировочном костюме во время занятий йогой на пляже. В подписи к фото девушка объяснила, как йога помогает ей оставаться на земле.

Жизель Бюндхен призналась, что йога помогает ей добиться большего

Жизель опубликовала фотографию, где она лежит на коврике для йоги на пляже, растянувшись в глубоком выпаде с поднятой рукой. Она отказалась от макияжа, а волосы заплела в косу. Жизель подписала фотографию: "Быть здоровым — это больше, чем диета и физические упражнения".

"Речь идёт о наших отношениях, эмоциях, убеждениях, мыслях и действиях. Когда жизнь становится сложной, всегда помните, что солнце встаёт каждый день, давая нам новую возможность попробовать ещё раз и добиться большего. Мы можем легко отвлечься на шум. Осведомлённость является ключевым фактором. Какую энергию вы питаете? Помните, мы являемся сотворцами нашей собственной реальности, которую мы создаем!" — развила мысль модель.

 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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