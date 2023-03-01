Слава ответила на критику Виктории Бони: "Люблю выпить, чтобы залезть на барную стойку"

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Слава ответила на претензии ведущей Виктории Бони и блогера Наташи Красновой в своих соцсетях.

Ранее в шоу "Злые языки" Боня и Краснова упрекнули Славу в том, что она много выпивает во время мероприятий. По словам Бони, она как-то стала свидетелем того, как певица выпила большую бутылку алкоголя за короткий срок. Краснова, в свою очередь, вспоминала историю, которую ей рассказали стриптизёры. Со слов танцоров, Слава однажды "танцевала и сломала ногу" в стриптиз-клубе.

В ответ на претензии Виктории Бони певица заявила, что не ей решать, что нормально, а что нет.

"Это всё определят полные залы, которых у тебя никогда не будет. Зато будут олигархи, потому что ты хорошо очень делаешь одно дело, особенно по телевизору", — обратилась к ведущей певица.

Слава также заявила, что она действительно посещает стриптиз-клубы, чтобы отдохнуть. Однако эту информацию она никогда не скрывала, добавила артистка.

"А я люблю выпить так, чтобы потом на барную стойку залезть. Чтобы ногу сломать, хотя я ни разу ногу там не ломала", — призналась Слава.

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