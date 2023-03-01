Татьяна Тарасова прокомментировала информацию об улучшении состояния Костомарова: "Переживаю за него"

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Известный в России тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новости о состоянии Романа Костомарова, который находится в больнице Коммунарки.

По словам Тарасовой, она не располагает информацией о состоянии здоровья фигуриста, однако не перестаёт молиться за него и желает ему скорейшего выздоровления.

"Я слышала, что ему стало лучше. Но я же не знаю подробностей, я ведь не врач и не могу давать никаких прогнозов. Лучше или хуже ему, это всё к семье, не ко мне. А я так же, как и вся страна, переживаю за него. Ни дня не проходит, чтобы я не помолилась или Рома вышел из головы", — рассказала порталу Woman. ru. Татьяна Тарасова.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что Романа Костомарова начали выводить из медикаментозной коммы, однако состояние спортсмена врачи оценивают по-прежнему как стабильно тяжёлое.

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