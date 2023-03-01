Певица, экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович прокомментировала состояние фигуриста Романа Костомарова.
Напомним, до карьеры певицы Анна Семенович занималась профессиональным фигурным катанием. В какой-то период её партнёром по танцам на льду был Роман Костомаров.
Семенович признаётся, что новости о здоровье бывшего партнёра воспринимает очень тяжело и желает ему выздоровления.
"Главное — ему здоровья, побороть сейчас этот недуг и выйти из больницы. Я уверена, что он найдёт своё призвание в этой жизни", — поделилась Анна Семенович в эфире телеканала "Россия".
Напомним, Роман Костомаров находится в больнице с 10 января, куда поступил с тяжёлой формой пневмонии.
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