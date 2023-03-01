Анна Семенович тяжело реагирует на новости о состоянии Романа Костомарова: "Главное — ему здоровья"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица, экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович прокомментировала состояние фигуриста Романа Костомарова.

Напомним, до карьеры певицы Анна Семенович занималась профессиональным фигурным катанием. В какой-то период её партнёром по танцам на льду был Роман Костомаров.

Семенович признаётся, что новости о здоровье бывшего партнёра воспринимает очень тяжело и желает ему выздоровления.

"Главное — ему здоровья, побороть сейчас этот недуг и выйти из больницы. Я уверена, что он найдёт своё призвание в этой жизни", — поделилась Анна Семенович в эфире телеканала "Россия".

Напомним, Роман Костомаров находится в больнице с 10 января, куда поступил с тяжёлой формой пневмонии.