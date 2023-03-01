Лариса Гузеева показала фото до и после фотошопа: "Я в курсе своего возраста"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в своей соцсети селфи до и после фотошопа.

Ларису Гузееву поклонники часто обвиняют в том, что она злоупотребляет использованием фотошопа. Актриса призналась, что действительно ретуширует свои фото, однако делает это умеренно. В качестве доказательств она выложила примеры, на которых фото до и после ретуши.

"Немного о фотошопе. До и после. В телефоне фильтров нет. Ещё раз: я в курсе своего возраста, веса и изменений с этим связанных. С первым днём весны. Всем мира, покоя, счастья и радости," — написала в посте Гузеева.

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