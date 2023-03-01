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Актриса Чулпан Хаматова едет выступать в Дубай с латвийским пианистом Осокиным

0:45
Шоу-бизнес

Актриса Чулпан Хаматова после отмены всех спектаклей с её участием в Латвии поедем на гастроли в Дубай. Компанию артистки составит известный латвийский пианист Андреас Осокин.

Актриса Чулпан Хаматова едет выступать в Дубай с латвийским пианистом Осокиным

В Telegram-канале "НеМалахов СЛИВки" опубликован материал, в котором сообщается, что Хаматова вместе с Осокиным представят зрителям музыкально-поэтический спектакль. Актриса прочитает монологи под аккомпанемент маэстро.

Однако посетить данное мероприятие смогут только обеспеченные поклонники театра. Стоимость билетов на выступление артистов начинается от восьми тысяч рублей. Самые дорогие билеты обойдутся зрителям в двадцать тысяч рублей.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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