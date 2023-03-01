Певица Анна Семенович рассказала Борису Корчевникову о выступлениях в зоне СВО

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович в эфире программы "жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым рассказала о своей поездке в зону СВО на Украине. Артистка заявила, что отыграла несколько концертов для местных жителей и пациентов госпиталей.

Семенович призналась, что ей было волнительно выступать на передовой в Луганске и Донецке. Также артистка встретилась с женщинами и детьми, чьи мужья погибли или проходят лечение в больнице.

"Я видела, как люди, которые живут там, мечтали стать Россией. Я вижу надежду в глазах зрителей. Они понимают, что если приезжают российские артисты, мы единая страна", — сказала певица.

Артистка после начала СВО на Украине активно поддерживает Россию и военнослужащих. В 2022 году певицу внесли в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.

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