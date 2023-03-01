Певица Валерия призналась, что в начале отношений наводила справки о Иосифе Пригожине

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Певица Валерия в новом интервью призналась, что перед тем, как вступить с продюсером Иосифом Пригожиным в романтические отношения она "наводила справки" и старалась быть осторожной.

Артистка вспоминает, что Пригожин окутал её заботой и решал многие вопросы по работе. А после нескольких месяцев сотрудничества признался в тёплых чувствах.

"Я уже убедилась в его искреннем отношении. И поняла, что я тоже к этому человеку испытываю чувства. И закрутилось, завертелось…" — сказала певица изданию Teleprogramma. pro.

Певица заявила, что их отношения с продюсером с каждым годом становятся всё крепче, а любовь между ними обрела ещё больший масштаб.

"Ситуация, когда с годами что-то теряется в отношениях, женщина перестаёт чувствовать себя любимой, нужной, это не наша история", — сказала артистка.

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