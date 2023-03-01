Ширвиндт ответил Боякову на критику "Иронии судьбы": "Он для меня не существует"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актёр Александр Ширвиндт прокомментировал слова режиссёра и продюсера Эдуарда Боякова о том, что страна, которая в новогоднюю ночь смотрит фильм "Ирония судьбы", "больна".

Ранее Бояков дал интервью для YouTube-канала "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ", в котором поделился рассуждениями о главном герое фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Жене Лукашине. По мнению режиссёра, это незрелый и инфантильный человек. Более того, Бояков отметил, что "инфантилизм — болезнь нашей эпохи". А страну, которая в новогоднюю ночь смотрит этот фильм, можно назвать "больной", добавил продюсер.

Исполнитель роли друга Лукашина в известной киноленте Александр Ширвиндт в беседе с ФАН прокомментировал высказывания Боякова.

"Я с Бояковым полемизировать не намерен. Он для меня не существует", — коротко и ясно заявил актёр.

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