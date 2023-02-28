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"Сплин" и "Би-2" не выступят на фестивале "Брат-2 Живой Soundtrack" 4 марта в Москве

0:45
Шоу-бизнес

Известные в России рок-группы "Сплин" и "Би-2" не будут выступать на фестивале "Брат-2 Живой Soundtrack" 4 марта.

"Сплин" и "Би-2" не выступят на фестивале "Брат-2 Живой Soundtrack" 4 марта в Москве

Ранее стало известно, что "Сплин" и "Би-2" не выступят на фестивале "Брат-2: Живой Soundtrack", несмотря на то, что песни обеих групп стали саундтреками к фильму. Концерт будет проходить в московском клубе Music Media Dome 4 марта. Организаторы фестиваля никак не комментируют эту информацию. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, мероприятие до пандемии 2020 года проводилось ежегодно. С тех пор оно переносилось из-за ковидных ограничений, а последний раз — из-за начала проведения СВО.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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