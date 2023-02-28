Галина Юдашкина о лечении отца: улучшения есть, но радоваться пока рано

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прославленный российский кутюрье Валентин Юдашкин добился некоторых улучшений в борьбе с раком. Но пока радоваться рано, как рассказала его дочь.

32-летняя Галина Юдашкина поведала журналистам некоторые подробности о состоянии здоровья своего знаменитого отца, который уже много лет сражается с раком. Он узнал об этом диагнозе осенью 2016 года, когда опухоль нашли в почке, а вскоре по телу пошли метастазы. Причём ни одна зарубежная клиника тогда не взялась за его лечение.

"Мы отправляли папины документы за рубеж, но никто не взялся, — сообщила Галина Юдашкина изданию "СтарХит". — Сейчас ему помогают в онкоцентре на Каширке, но есть и другие клиники. Препараты, которые он сейчас использует, российского производства — они улучшили его состояние. Мы думали, что будут проблемы с поставками иностранных лекарств — нет, российские сделали даже лучше".

В настоящий момент ситуация со здоровьем Юдашкина сдвинулась в сторону улучшения, как рассказала его дочь, так что медики дают хорошие прогнозы. Она подчеркнула, что эта болезнь укрепила семью, и близкие не дают самому Валентину Юдашкину отступать перед сложностями — необходимо двигаться вперёд и не расслабляться.

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