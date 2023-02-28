Жена Дмитрия Тарасова заявила, что не ревнует его к Ольге Бузовой

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова не считает правильным ревновать мужа к бывшей жене.

По словам блогера и модели Анастасии Костенко, женщина не должна ревновать своего мужа к бывшей жене. Об этом она поделилась с подписчиками в своей соцсети.

"Я искренне не понимаю, зачем о ней думать. Вы взрослый человек, она тоже. Значит, она в состоянии сама о себе подумать, что и происходит", — поделилась модель.

Напомним, Дмитрий Тарасов состоит в браке с Анастасией Костенко с 2018 года. Пара воспитывает троих детей. С 2012 по 2016 год футболист был женат на ведущей и актрисе Ольге Бузовой.

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