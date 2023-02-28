Илья Авербух обвинил СМИ в "перекручивании" ситуации с Романом Костомаровым

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист и постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал состояние Романа Костомарова, который с начала января находится в реанимации.

Авербух отметил, что ежедневно общается с супругой Костомарова Оксаной Домниной.

"Это удар и настоящая трагедия для ледовой семьи. Я каждый день созваниваюсь с Оксаной. Она держится молодцом. Восхищаюсь её силой. Я располагаю всей информацией о состоянии Ромы, общаюсь с врачами. Верим, что он справится, но ситуация действительно очень сложная", — заявил фигурист в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Авербух добавил, что происходящее с Костомаровым часто "перекручивается" журналистами. Главный постановщик "Ледникового периода" попросил представителей СМИ прекратить инсинуации и заменить их на искренние слова поддержки.

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