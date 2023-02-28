Актриса Дарья Мельникова появилась на премьере сериала "Король и шут" в Москве

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мельникова появилась на премьере сериала "Король и шут". После антироссийских высказываний и поддержки Украины бывшего мужа артистки она находится в центре внимания общественности.

Также Мельникова не попала в продолжение сериала "Папины дочки". Актриса заявила подписчикам, что сама не отказывалась от работы над картиной, однако режиссёры проекта отказались от героини Жени.

Артистка вышла в свет в Москве и подобрала необычный и стильный образ. Мельникова надела белую рубашку с чёрным жакетом без рукавов. Образ она дополнила грубыми высокими сапогами.

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