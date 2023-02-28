Актриса Дарья Мельникова появилась на премьере сериала "Король и шут". После антироссийских высказываний и поддержки Украины бывшего мужа артистки она находится в центре внимания общественности.
Также Мельникова не попала в продолжение сериала "Папины дочки". Актриса заявила подписчикам, что сама не отказывалась от работы над картиной, однако режиссёры проекта отказались от героини Жени.
Артистка вышла в свет в Москве и подобрала необычный и стильный образ. Мельникова надела белую рубашку с чёрным жакетом без рукавов. Образ она дополнила грубыми высокими сапогами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.