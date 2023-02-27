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Режиссёр Бояков заявил, что Земфиру* никто не сможет заменить в России: "Последнее явление в истории русской рок-музыки"

1:01
Шоу-бизнес

Режиссёр Эдуард Бояков высказался о певице Земфире* и музыканте Сергее Шнурове.

Режиссёр Бояков заявил, что Земфиру* никто не сможет заменить в России: "Последнее явление в истории русской рок-музыки"

По словам Боякова, для Земфиры* создали все условия, чтобы она не смогла выступать на родине. Это послужило образованию пустоты, которую никто из других артистов заполнить не может, так как певица является "голосом поколения". Об режиссёр рассказал в интервью на YouTube-канале "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".

Также режиссёр отметил, что Сергей Шнуров, который может собрать стадион зрителей, всё же не имеет такого значения для россиян, как Земфира*. 

"Земфира — это большое явление. Вполне возможно, последнее в истории русской рок-музыки. После Земфиры кто может собрать стадион — Шнур? Такой театрально-шутовской феномен. Надо отдать ему должное, но это не голос поколения", — заявил Бояков.

*Признана Минюстом РФ иноагентом. 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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