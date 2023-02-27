Напарник Чулпан Хаматовой объяснил отмену спектакля с её участием в Риге: "Это решение художественного руководителя"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Напарник Чулпан Хаматовой в Рижском театре Гундарс Аболиныш прокомментировал отмену спектакля Gogolis. Nature Morte с участием российской актрисы.

По словам Аболиныша, решение об отмене спектакля с Хаматовой, запланированного на завтра, было принято директором театра Алвисом Херманисом. Об этом сообщает "МК".

"Отменить спектакль — это решение нашего художественного руководителя Алвиса Херманиса, с которым вчера после предпоследней репетиции мы согласились (некоторые легче, некоторые труднее)", — рассказал актёр.

Также Аболиныш добавил, что Чулпан Хаматова готовилась выступать в постановке сразу на трёх языках. Таким образом он опроверг слухи о том, что спектакль был отменён из-за того, что Чулпан Хаматова не смогла выучить текст на латышском языке.

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