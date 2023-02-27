Раймонд Паулс заявил, что Пугачёва и Галкин* стали реже с ним общаться: "Выпросил у них два билетика на концерт"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал о том, что с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным* в последнее время общается очень редко.

По словам композитора, со звёздными друзьями в последнее время ему не приходится часто общаться. Однако, несмотря на острую политическую ситуацию, он всё равно старается поддерживать дружбу с давними коллегами из России.

"Теперь мы очень редко общаемся. Иногда они приезжают в Юрмалу. Насколько знаю, Максим планирует летом приехать в Юрмалу со своими концертами. Выпросил у них два билетика на его выступление", — сказал изданию "Абзац" Раймонд Паулс.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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