Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал о том, что с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным* в последнее время общается очень редко.
По словам композитора, со звёздными друзьями в последнее время ему не приходится часто общаться. Однако, несмотря на острую политическую ситуацию, он всё равно старается поддерживать дружбу с давними коллегами из России.
"Теперь мы очень редко общаемся. Иногда они приезжают в Юрмалу. Насколько знаю, Максим планирует летом приехать в Юрмалу со своими концертами. Выпросил у них два билетика на его выступление", — сказал изданию "Абзац" Раймонд Паулс.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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