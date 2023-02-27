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Дочь певца Александра Малинина Устинья выходит замуж в 22 года

1:23
Шоу-бизнес

22-летняя Устинья Малинина решила связать себя узами брака. Сообщается, что её возлюбленный проживает в Лондоне.

Дочь певца Александра Малинина Устинья выходит замуж в 22 года

Дочь Александра и Эммы Малининых активно пробовала себя в музыкальный индустрии и, судя по сообщениям в социальных сетях, времени на строительство личной жизни у неё не оставалось. Однако на днях девушка рассказала, что у неё есть избранник по имени Зак, с которым она познакомилась в лондонской Академии музыки. И теперь дочь Александра Малинина решила выйти замуж за своего молодого человека.

В интернете Устинья показала кольцо с роскошным камнем, которое преподнёс ей возлюбленный в день помолвки. Ну а многочисленные подписчики девушки хотя и радуются за неё, но выражают волнение по поводу того, что она решила связать себя узами брака в столь молодом возрасте.

Устинья давно постигает азы музыки в Лондоне, и здесь она считается одной из лучших студенток. Впрочем, сама певица не раз говорила, что все свои музыкальные способности она унаследовала от родителей. И очень много почерпнула от знаменитого папы, который научил её трудолюбию и стремлению к постоянному совершенствованию. Брат близнец Устиньи Фрол, также родившийся в 2000 году, занимается живописью.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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