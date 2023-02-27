Певец Леонид Агутин анонсировал новое заграничное выступление. Компанию в Дубае ему составит певец Мот (Матвей Мельников). Артисты выступят на фестивале, который пройдёт 8 марта в "The Theatre Dubai".
Агутин в своём Telegram-канале опубликовал афишу, где зрителям обещают не только исполнение самых известных хитов и яркое шоу, но и ужин от самых именитых поваров.
На официальном сайте фестиваля российские певцы представлены, как самые знаменитые и популярные звёзды.
Кстати, клипы Мельникова и Агутина за рекордно короткие сроки набирают на YouTube миллионы просмотров.
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